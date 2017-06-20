Очередная серия «Пиратов Карибского моря» уже которую неделю числится в лидерах российского проката. А еще одно продолжение популярной франшизы — «Мумия» — сохраняет вторую строчку бокс-офиса на второй неделе проката. И это лишь пара примеров показательной тенденции. За последний год на экраны кинотеатров вышло 48 сиквелов, приквелов, франшиз. Это всего 10% от всех фильмов в прокате. При этом заработали они 40% от всего бокс-офиса. Почему же так получается?

Причина, по которой крупные голливудские студии (да и не только они) выпускают франшизы, в том, что это почти всегда гарантия кассового успеха: герои уже созданы, понятно, как строить рекламную кампанию и какая у фильма аудитория. Кроме того, отдельный бизнес в киноиндустрии — это мерчандайзинг, то есть игрушки, одежда, канцелярские товары с изображением любимых героев. Понятно, что давно знакомые персонажи привлекают больше, чем новые, которых еще не успели полюбить.

Впрочем, в последнее время количество франшиз, проваливающихся в прокате, стало больше. Так, например, новый фильм легендарного режиссера Ридли Скотта «Чужой: Завет» не стал рекордсменом и заработал меньше предыдущей части, оставив противоречивые отзывы. Мнения зрителей разнятся от восторгов («культовое кино, Майкл Фассбендер невероятно крут!») до скепсиса («режиссеру уже 80, чего вы хотите»). Может быть, это знак того, что эпоха франшиз подходит к концу?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться в причинах успеха или неудачи каждого конкретного фильма. Начнем с «Чужого». Точнее, с истории франшизы. Ридли Скотт, пришедший в 1970-х в кино из рекламного бизнеса, был настолько впечатлен «Звездными войнами», что, получив сценарий «Чужого», захотел создать свою фантастическую картину. Но только в отличие от космического эпоса Лукаса это была история вселенского ужаса. Напугать зрителя до потери пульса стало главной целью авторов картины. К созданию образа Чужого привлекли художника Ганса Рудольфа Гигера, сделавшего эскизы и макеты монстра. Говорят, они получились настолько жуткими, что были задержаны испуганными таможенниками на границе страны, куда пришлось отправляться продюсерам проекта, чтобы вызволить работы.

Весь фильм Чужой скрывался, и только страшный звук, напоминающий смесь шипения змеи, визга и плача, предвещал появление чудовища. В итоге Ридли Скотту удалось почти невозможное: создать культовый фильм ужасов, каждое продолжение которого будет превосходить предыдущую часть по кассовым сборам (в российском прокате) на протяжении 14 лет. Но последней ленты это не касается. Возможно, причина, по которой новая часть сработала хуже прогнозов, в том, что аудитория просто выросла и напугать ее стало гораздо сложнее.

Другой громкий релиз — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — вообще опровергает любые предположения о том, что сиквелы уже не так популярны. Хотя в США фильм выступил не так сильно, как ожидалось, и винят в этом именно критиков, для России «Пираты» не утратили своей актуальности и снова побили рекорды. Увлекательные приключения и образ бессмертного во всех смыслах слова Джека Воробья, микса рок-звезды и клоуна, судя по миллиардным сборам за уикенд, по-прежнему востребованы и привлекательны для зрителей. Размах и красота, с которыми Disney выпускает свои фильмы, поражают даже искушенных. Люди готовы кататься на этом аттракционе (кстати, именно аттракцион стал идеей для создания этого фильма) снова и снова!

Поэтому рано, рано еще хоронить франшизы и надеяться, что голливудские студии сделают ставку на оригинальные проекты. И отдельные провалы только подтверждают правило. А когда в следующий раз захочется усомниться в потенциале сиквелов, вспомните, что впереди еще три «Аватара». Или вдруг Кристофер Нолан всё же снимет сиквел «Начала»? Не пойдете? Как же!

Автор — киноменеджер, президент сети кинотеатров КАРО