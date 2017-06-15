Тяжелый форвард Сулейман Браимо дал согласие на продолжение карьеры в БК «Енисей». По информации «Известий», контракт 27-летнего баскетболиста, заключенный по схеме «1+1», был автоматически продлен на сезон-2017/18. При этом высока вероятность, что команду покинет центровой Фрэнк Элегар. После сверхуспешного сезона в «Енисее» (Элегар попал в символическую пятерку сезона) на 30-летнего американца уже претендуют клубы с серьезными бюджетами, способные предложить баскетболисту существенное увеличение годового оклада.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов в беседе с "Известиями" косвенно подтвердил эту информацию.

— Нам утвердили бюджет на следующий год , — рассказал Олег Окулов. — Это очень хорошие новости. Теперь мы можем заняться комплектованием команды. По персоналиям я пока говорить не готов, но могу отметить, что удержать всех лидеров у нас не получится по объективным причинам.

По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, красноярский клуб стал главным открытием прошедшего сезона. «Енисей» гарантировал себе место в плей-офф за три тура до окончания чемпионата, одержав несколько ярких побед над грандами российского баскетбола. В итоге команда заняла шестое место в чемпионате, однако в первом раунде плей-офф уступила подмосковным «Химкам» (0:3).

Ко второму году своей работы в клубе Олег Окулов собрал боеспособный коллектив из недорогих легионеров и российских игроков, ранее в основном выступавших в Суперлиге. Безусловными лидерами коллектива стали американец Фрэнк Элегар и нигериец Сулейман Браимо.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ

30-летний Фрэнк Элегар проводит в Лиге уже четвертый сезон. За три года в «Калеве» он зарекомендовал себя полезным центровым и неизменно входил в списки самых эффективных игроков. Знал об этом и Олег Окулов, который при первой возможности позвал его в Красноярск. Здесь американец продолжил штамповать дабл-даблы и под занавес «регулярки» вышел по этому показателю на первое место в истории Лиги (21), а также стал третьим игроком чемпионата по эффективности. Итогом стал вызов Фрэнка на первый Матч всех звезд в Сочи и включение в символическую «пятерку сезона» наряду с Николасом Миннератом, Сергеем Карасевым, Нандо Де Коло и Алексеем Шведом.

Сулейман Браимо и вовсе стал первым игроком в истории «Енисея», удостоившимся индивидуального приза. 27-летний форвард получил награду «Лучшему шестому игроку сезона» Лиги. Начинавший большинство матчей на скамейке запасных, Браимо набирал 13 очков, 5 подборов, 1,8 передачи и 1,8 перехватов в среднем за игру. До перехода в «Енисей» в активе нигерийца не было больших свершений и громких титулов. Львиная доля его карьеры прошла в экзотических по баскетбольным меркам странах, а единственный сезон в Европе Сулейман отыграл в скромном немецком «Гиссене». Однако под руководством Окулова игрок раскрыл в себе новые таланты. Помимо надежной защиты, Браимо был очень полезен в нападении, а свои недостатки он компенсирует сумасшедшей работоспособностью.

— Успех «Енисея» в этом году связан с множеством факторов, — сказал «Известиям» тренер сборной России и новосибирского «Динамо» Борис Соколовский. — Во-первых, отмечу руководителя клуба Владимира Петраковского, прошедшего путь от игрока и тренера до президента. Он принимает разумные, взвешенные решения и демонстрирует глубокий подход ко всем вопросам. Во-вторых, команда получила серьезную поддержку от нового губернатора края Виктора Толоконского, который и сам является неплохим баскетболистом — очень любит эту игру, активно ходит на матчи «Енисея». А в-третьих, отмечу тренера Олега Окулова, который нашел отличный баланс между легионерами и российскими игроками. Посмотрите, как здорово отыграл сезон Владислав Трушкин, как вернулись в большой баскетбол Владимир Пичкуров и Алексей Вздыхалкин. Особо выделю Василия Заворуева, который провел очень хороший сезон. Васю многие списали со счетов, но он доказал, что является игроком очень высокого уровня. Элегар и Браимо тоже важные элементы команды. Это очень атлетичные ребята, командные игроки. Они очень полезны на обеих половинах площадки. Безусловно, «Енисею» надо постараться удержать их в команде.

Добавим, что бюджет «Енисея» в сезоне-2016/17 составил 271 млн рублей. Из российских клубов — участников Лиги ВТБ меньше только у саратовского «Автодора» (201,6 млн рублей) и пермской «Пармы» (155,6 млн рублей).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram