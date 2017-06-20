Николь Кидман — 50. Совсем недавно Николь Кидман получила приз Каннского фестиваля, в конкурсной программе которого было целых четыре фильма с ее участием. Перешагнув через полувековой рубеж, австралийская актриса по-прежнему «на коне». «Известия» решили вспомнить непростой и полный драматических поворотов путь красавицы — от звезды подростковых австралийских ромкомов, которую никто не воспринимал всерьез, до музы величайших режиссеров.

Актерская карьера Николь Мэри Кидман началась в Австралии — первую роль девочка получила в 14-летнем возрасте, а в 15 лет уже солировала в подростковой комедии «Бандиты на велосипедах», которая и принесла ей известность на родине.

Затем последовала вереница телефильмов и легких развлекательных кинолент. В них Кидман, как правило, играет подружку главного героя. Так, например, в картине «Оседлавший ветер» она вдохновляет своего парня-серфингиста на победу в местных соревнованиях. Да и как не вдохновиться! Рыжеволосая длинноногая красавица беззаботно бегает по пляжу и жмурится от летнего солнца, рассекает на велосипеде в развевающейся на ветру рубашке…

Почти все ранние фильмы Кидман отличает эта нарочитая легкомысленность — и в сюжете, и в трактовке самого персонажа. Мог ли тогда кто-то предположить, что подростковая звезда с румянцем и забавной копной кудряшек полтора десятилетия спустя станет ведущей драматической актрисой Голливуда, а снимать ее будет сам Стэнли Кубрик!

Путевкой Кидман в Голливуд стал австралийский фильм «Мертвый штиль», позволивший актрисе заявить о себе как о достойной сопернице Сигурни Уивер: аналогично лейтенанту Рипли из «Чужого», героиня оказывается в замкнутом пространстве (на корабле) один на один с безжалостным убийцей и демонстрирует совсем не женскую стойкость и способность к борьбе.

И всё же первой голливудской ролью Кидман оказывается опять подружка главного героя — в фильме «Дни грома» (1990). И вряд ли этот фильм стал бы сколь-нибудь важным в ее творческой биографии, если бы экранным партнером Кидман не оказался ее будущий муж Том Круз.

Николь и Том_6 Кадр из фильма «Дни грома» Фото: Global Look Press Николь и Том_4 Том Круз и Николь Кидман на премьере фильма «Миссия невыполнима 2» Фото: Global Look Press Николь и Том_3 Николь Кидман и Том Круз на премьере фильма «С широко закрытыми глазами» Фото: Global Look Press/Tom Rodriguez Николь и Том_2 Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» Фото: Global Look Press/imago stock&people Николь и Том_1 Том Круз и Николь Кидман на студии «Юниверсал» Фото: Global Look Press/Steven Felsch

На тот момент Круз был одним из главных голливудских кумиров. Так что этот союз, заключенный, конечно, по любви, очень благотворно повлиял и на карьеру Кидман. Восходящую звезду снимают Роберт Бентон («Билли Батгейт»), Рон Ховард («Далеко-далеко»)… И всё же ее по-прежнему воспринимают как милашку, не способную на что-то большее, нежели красиво дефилировать перед камерой и влюбленными глазами смотреть на партнеров. Пусть даже этим бойфрендом оказывается сам Бэтмен: в 1995 году Кидман снялась в «Бэтмене навсегда».

Однако в том же 1995 году выходит еще один фильм, который становится поворотным в восприятии актрисы киносообществом. В «Умереть во имя» Гаса Ван Сента она сыграла ведущую погоды на провинциальном телеканале. Одержимая мечтами о славе, героиня Кидман соблазняет старшеклассника (совсем юный Хоакин Феникс) и подговаривает его совершить преступление. Именно эта картина заставила всех увидеть в Николь нечто большее, чем красивую девушку и жену Тома Круза. И, кстати, принесла актрисе ее первый «Золотой глобус».

Источник: YouTube/AwardsShowNetwork

Далее последовала работа у еще одного кумира фестивалей — режиссера Джейн Кэмпион. Эстетская экранизация романа Генри Джеймса «Портрет леди» позволила Николь Кидман продемонстрировать свой природный аристократизм и умение выражать сильные эмоции по-викториански сдержанно, а изысканные костюмы и тщательно продуманный визуальный ряд фильма оказались достойной оправой для «бриллианта» — красоты Кидман.

И всё же настоящей кульминацией этого периода в творчестве Николь Кидман стала роль в последнем фильме великого Стэнли Кубрика — «С широко закрытыми глазами». Сегодня это уже безусловная классика. Тогда же — дерзкий эксперимент, «пощечина общественному вкусу». Николь появляется в кадре полностью обнаженной, курит травку и говорит слово fuck (им и завершается вся трехчасовая лента).

В третий раз экранным партнером Кидман (после «Дней грома» и «Далеко-далеко») стал Том Круз. Но если «Дни грома» свели двух звезд, то «С широко закрытыми глазами», наоборот, привели пару к разводу. Стэнли Кубрик, поселивший актеров в своем особняке и на месяцы изолировавший их от внешней жизни, доводил Тома и Николь до нервного истощения, требуя снова и снова повторять одни и те же эпизоды и снимая бесконечное количество дублей. Неудивительно, что накопившиеся за годы совместной жизни противоречия в такой обстановке особенно обострились.

Распад звездного брака в 2001 году надолго стал главной темой таблоидов и тяжелейшим ударом для Кидман. Но, случайно или нет, именно с этого момента начался «золотой» период в ее карьере. В том же году Кидман едет в Канны представлять мюзикл База Лурманна «Мулен Руж», а затем — получит за эту картину «Золотой глобус» и свою первую номинацию на «Оскара».

Для роли куртизанки Сатин, страдающей от чахотки и влюбляющейся в бедного поэта (сюжет — постмодернистский парафраз «Дамы с камелиями»), Кидман научилась петь и танцевать. Вдохновленная вокальными экспериментами, Кидман даже записала дуэт с Робби Уильямсом — Something Stupid. Кавер-версия хита, ранее спетого Фрэнком Синатрой и его дочерью Нэнси, стала обаятельной шуткой Уильямса и Кидман (которым, к слову, приписывали роман) и возглавила британский чарт, но осталась единственным опытом актрисы на чисто музыкальном поприще.

А тем временем в прокат выходит драма «Часы» Стивена Долдри. В этой ленте Кидман впервые решается отказаться от главного козыря — своей внешней привлекательности. Созданный гримерами накладной нос, выцветшие сухие волосы, мешковатое платье и, безусловно, актерский талант превращают красавицу Николь в аутичную, погруженную в себя писательницу Вирджинию Вульф. Коллеги по цеху оценили преображение по достоинству: за «Часы» Кидман получила своего первого и пока единственного «Оскара».

Источник: YouTube/Oscars

Но даже для актрисы, «готовой на все» (в фильме с таким названием Кидман снялась в 1992 году), испытанием становится работа с «великим и ужасным» Ларсом фон Триером. Результатом сотрудничества становится шедевр: «Догвилль». Почти полностью отказавшись от декораций (стены домов обозначены в фильме мелом), Триер сделал ставку на актерскую игру — и не прогадал. Кидман справилась со сложнейшей задачей и показала эволюцию своего персонажа — от благодушной наивной девушки до измученной безжалостной мстительницы.

И неважно, что ни режиссер, ни актриса ничего не получили в Каннах — как и «С широко закрытыми глазами», «Догвилль» стал сенсацией, а затем — безусловной классикой.

Снискав успех в авторском кино, Кидман снова обратила взор на блокбастеры. Актриса снимается в одном высокобюджетном проекте за другим и в какой-то момент даже оказывается самой высокооплачиваемой актрисой в мире. За «Вторжение» она получает $16 млн, за «Золотой компас» — $15 млн, «Колдунья» приносит $17,5 млн… Разве что «Австралия», где Кидман опять работает под началом База Лурманна, дает киноманам пищу для размышлений, хотя на этот раз постмодернистский коктейль и «модуляция» от комедии к трагедии оказываются не столь убедительны, как в «Мулен Руже». При бюджете в $130 млн фильм собирает в США меньше $50 млн.

Не менее оглушительно проваливаются «Вторжение» и «Золотой компас». Вдобавок ко всему, Николь начинает увлекаться коррекцией внешности — годы идут, а красавице совершенно не хочется стареть. Сплетники зубоскалят, обсуждая распухшие от коллагена губы и застывший от ботокса (зато идеально гладкий!) лоб звезды.

Гонорары падают, награды обходят актрису стороной, критики воспринимают ее новые фильмы со скепсисом. Да, она по-прежнему королева — например, «Королева пустыни» Вернера Херцога. Ну или хотя бы принцесса («Принцесса Монако» Оливье Даана). Она по-прежнему экспериментирует с авторским кино («Порочные игры» Пак Чхан-ука, «Газетчик» Ли Дэниелса) и выбирает нестандартные проекты. Но — былого триумфа уже нет.

Как будто в качестве компенсации за неудачи в творчестве к актрисе наконец приходит семейное счастье: в браке с австралийским певцом Китом Урбаном у Кидман рождается дочь. Звезда снимается всё меньше, а времени на своем ранчо в Нэшвилле, вдали от Голливуда, проводит всё больше, наслаждаясь домашними хлопотами.

В свое время другая выдающаяся иммигрантка — Грета Гарбо — просто ушла из кино, почувствовав, что лучшие роли и пик женской красоты уже позади. Рифма с судьбой еще одной дивы «золотого века» Голливуда — Грейс Келли — даже более очевидна: достигнув всех возможных высот в кино («Оскар», роли у величайших режиссеров), актриса сделала выбор в пользу семейной жизни. Похожим образом могла бы закончиться и карьера Кидман (к слову, сыгравшей не так давно принцессу Грейс). Как и Гарбо с Келли, свое имя в историю кинематографа она уже вписала.

Но… вышедший в прошлом году фильм «Лев» неожиданно принес актрисе номинацию на «Оскара» — впервые после долгого перерыва, а теперь — и Каннский фестиваль прошел под знаком Николь Кидман. И мы верим: лучшие роли у Николь Кидман еще впереди.